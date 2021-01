Kee & Van Jole over de coronacrisis: ‘We zijn terug bij af’

Kee & Van Jole praten over de persconferentie van het duo Rutte & De Jonge. Van Jole viel op dat de situatie ernstig is – “We zijn in feite terug bij af” – maar dat het allemaal draaide om dreiging – bijvoorbeeld met een avondklok – en er geen enkele nieuwe maatregel werd afgekondigd. Kee vertelt dat Rutte en De Jonge wel een avondklok willen maar tegen worden gehouden door andere leden in het kabinet. “Vandaar dus nu dat aanvullende onderzoek,” aldus de politiek duider van De Nieuws BV.

Daarna gaat het over het mogelijk aftreden. Kee denkt dat het er niet van komt maar tekent aan dat hij dat in het verleden wel eens vaker dacht en het kabinet dan toch onverwacht viel. Van Jole merkt op dat Rutte heeft gesteld dat het kabinet vanwege de de coronacrisis missionair moet blijven na een aftreden. “Het is dan de zachtst denkbare vorm. En dat in een kwestie die draait om het keihard optreden tegen burgers. Zichzelf wil het kabinet zo’n harde aanpak niet aandoen.”