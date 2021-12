Kee & Van Jole over de langste Kerst en de excuses van Mark Rutte

Natasja Gibbs wil van Francisco van Jole weten waarom hij er zo wild uit ziet en of hij al een kerstboom heeft aangeschaft.

Daarna gaat het over de persconferentie waar de nieuwe maatregelen werden verkondigd. Peter Kee bekent dat hij op dat moment in de kroeg zat. “De laatste keer dat het nog kon.” Bovendien wist hij al wat er gezegd zou worden. Van Jole stelt dat dat het probleem is met de persconferentie. “Ze draaien nu een seizoen maar je ziet dat ze urgentie missen”.

Vervolgens gaat het even over mogelijke alternatieven en dat Rutte zijn excuses aanbood. Dat was volgens Van Jole weinig geloofwaardig.

Rutte spreekt zich niet uit tegen ongevaccineerden, volgens @2525 komt dat door de VVD-achterban. "Je wilt toch niet dat iemand zegt; ik vind het eigenlijk wel, maar ik ga het niet zeggen. Wat ben je dan voor figuur", zegt Van Jole in @denieuwsbv pic.twitter.com/FzEvPW4tF6 — NPO Radio 1 (@NPORadio1) December 1, 2021

Tot slot bespreken ze nog even de positie van Hugo de Jonge. Kee stelt dat het niet is uitgesloten dat De Jonge minister van VWS blijft in een volgend kabinet. “Ook met het oog op de parlementaire enquête die er komt. Anders moet straks zijn opvolger aftreden.”