Kerk gaat door met zingen op massabijeenkomst ondanks smeekbede SGP-burgemeester

Een fundamentalistische kerk in Barendrecht negeert het dringend beroep van burgemeester Jan van Belzen (SGP) en houdt zondag met 250 aanwezigen per keer kerkdiensten waar ook bij gezongen wordt. Barendrecht ligt in de Veiligheidsregio Rijnmond, de heftigste hotspot van coronabesmettingen in Nederland. In de regio geldt het hoogste alarmeringniveau ter bestrijding van de pandemie. De gemeente Barendrecht meldt op de eigen website:

In de media heeft het bericht over de Eben-Haëzer kerk aan de Voordijk in Barendrecht veel reacties opgeroepen. De kerk zal vandaag, 11 oktober, 250 leden per dienst toelaten. Hiertoe heeft de kerkenraad afgelopen donderdag besloten. Burgemeester Jan van Belzen heeft zaterdag 10 oktober contact gehad met de scriba van de kerkenraad van de Eben-Haëzer kerk. Van Belzen steunt het advies van het kabinet en de CIO om het bezoekersaantal terug te dringen tot 30. Er is gesproken over het advies van het CIO (Interkerkelijk Contact Overheidszaken) aan aangesloten kerken om het aantal bezoekers zo mogelijk en bij voorkeur terug te brengen tot het maximum van dertig. Het CIO raadt verder kerken dringend aan om mondkapjes te dragen, zingen te beperken en zoveel mogelijk online diensten. Dit advies heeft minister Grapperhaus afgesproken met kerkelijke koepels na de ophef van afgelopen weekend over drukbezochte kerkdiensten in Staphorst. De burgemeester van Barendrecht steunt het advies van het kabinet en de CIO.

De lokale nieuwssite Barendrecht Nu meldt dat de dienst zondagochtend gewoon is doorgegaan met 250 zingende gelovigen. Naast de Eben-Haëzer kerk is er nog minstens een andere kerk die het verzoek van de burgemeester negeert. Barendrecht, een buurgemeente van Rotterdam, ligt in de zogeheten ‘zwarte gordel’, de strook van Zeeland tot aan de grens met Duitsland waar fundamentalistische christenen wonen die zoveel mogelijk volgens de letter van de bijbel willen leven.

Aanvulling nav berichtgeving over Eben-Haëzerkerk: Deze kerk heeft zelf bekend gemaakt -tegen advies in- 250 bezoekers toe te laten. Minstens 1 andere kerk in #Barendrecht, vermoedelijk 2, houden zich ook niet aan de het advies van 30, maar communiceren hier niet openbaar over. pic.twitter.com/eVuCR3PjRW — BarendrechtNU (@BarendrechtnuNL) October 11, 2020

De kerk laat in een bericht op de eigen website weten:

Geliefde gemeente, Wij leven in een moeilijke tijd. Een tijd waarin het Coronavirus nog rond gaat. Veel mensen worden besmet met dit virus, we kunnen elke dag de cijfers lezen. In onze gemeente zijn er enkele die ook ziek zijn geweest of nog ziek zijn. Dit moet ons voorzichtig maken. De overheid adviseert dat ook. Toch zijn wij er van overtuigt dat bij de voorzichtigheid ook het vertrouwen er mag zijn. Vertrouwen op de HEERE, de Verbondsgod, die alle dingen bestuurd naar de wil van Zijn raad. Hij laat Zijn Woord nog uitgaan in het midden van de gemeente, dat wij dan de onderlinge bijeenkomsten niet zullen nalaten. Dat wij als gemeente, maar ook persoonlijk alles van Hem mogen verwachten en bij Hem mogen schuilen. Daar is plaats in de Schuilplaats des Allerhoogste. Dit geeft ons als kerkenraad de vrijmoedigheid om toch voorzichtig met wat extra maatregelen, de diensten door te laten gaan zoals dat in de afgelopen weken heeft plaatsgevonden. Dat wil zeggen dat er 250 leden per dienst uitgenodigd worden. Dit kan binnen de veiligheidsregels die nu gelden. Wij blijven onder de huidige norm. Onze kerk heeft genoeg zitplaatsen voor de 1 ½ meter. Er is een goede ventilatie. Wij zullen wel met betrekking tot het zingen dat wat beperken tot 1 vers per keer dat wij zingen.”

De kerk heeft ook een advies voor omgang met de buitenwereld: “Wordt u voor of na de dienst aangesproken door de pers of andere personen, ga niet in discussie, wees vriendelijk en verwijs naar de scriba. (…) Wij hopen en bidden dat de Heere deze besluiten met Zijn zegen wil achtervolgen. Dat Hij ons beschermd tegen het Coronavirus, maar bovenal dat het bloed van Christus ons hart mag reinigen van het virus van de zonde.”

foto: Google streetview