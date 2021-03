Kerkgangers negeren afspraken, blijven tegen alle adviezen in samen zingen

In veel Zeeuwse kerken zingen de kerkgangers gezamenlijk tijdens de diensten. Die samenzang is in strijd met de dringende adviezen van de overheid en de afspraken die gemaakt zijn met onder meer het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken. Dat meldt Omroep Zeeland op basis van eigen onderzoek:

In een rondgang langs vijftien willekeurig gekozen kerken in Zeeland blijkt dat in zes van de onderzochte diensten alle kerkgangers mee mogen zingen. In vijf andere kerken wordt met een klein gezelschap gezongen en is het advies om zelf niet mee te doen. Een aantal kerken gebruikt audio-fragmenten of heeft geen samenzang om coronabesmettingen te voorkomen.

Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, is onthutst over de praktijken van de gelovigen. “Ik vind het onverantwoord. De eerste golf vorig jaar is gekomen door zingende mensen in de kerken, door carnaval en mensen die op vakantie gingen. Dat hebben we toen onderzocht en dat komt door aerosolen, door zingen en door wat men uitademt. Nu zitten we in de derde golf, die is nog niet op het hoogtepunt.”

In Biddinghuizen vielen eerder dit jaar twee doden nadat er door zingen in de kerk een uitbraak van het virus ontstond. Het landelijk bestuur van de Protestante Kerk in Nederland (PKN) adviseerde daarop de samenzang te staken. Omroep Flevoland besteedde daar in januari aandacht aan.

