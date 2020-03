Kerngezonde passagier geweigerd op vlucht omdat medepassagier coronavirus vreest

Een man die op weg was naar zijn huis en familie in Portugal is op luchthaven Eindhoven door Ryanair de toegang tot het toestel geweigerd. De kerngezonde man werd door de marechaussee het gebouw uit geëscorteerd omdat hij in Altena was geweest, een gemeente waar dit weekend een besmettingsgeval van het coronavirus is vastgesteld.

Willem Ouwerkerk vertelt aan Omroep Brabant hoe er geen vuiltje aan de lucht was toen hij naar het vliegveld ging om terug te keren naar Portugal waar hij al vijftien jaar woont. De man was naar Altena gereisd omdat een oud-collega daar vierde dat hij met pensioen ging.

Eenmaal in de luchthaven raakte hij in de wachtruimte in een tafelgesprek met een aantal medepassagiers. Het thema was – uiteraard – de uitbraak van het coronavirus. Ook het verse nieuws over de besmette vrouw uit Nieuwendijk, gemeente Altena, kwam ter sprake. “Goh, ik kom net uit Altena”, liet Willem zich ontvallen. Het startschot van alle ellende. In de rij om aan boord van het vliegtuig te stappen, liet Willem zijn paspoort en ticket zien. Of hij misschien uit Altena kwam, vroeg een medewerker van het boardingpersoneel. Ja, zei Willem nietsvermoedend. Of hij misschien iets mankeerde? Willem wist niet wat ze bedoelde. Korte tijd later escorteerden vier leden van de Koninklijke Marechaussee hem naar de uitgang.

Ouwerkerk vermoedt dat een van de medepassagiers bang is geworden en de Ryanair-medewerkers heeft gewaarschuwd. Eindhoven Airport spreekt van een vervelende situatie. ““Er was kennelijk onduidelijkheid over de gezondheidstoestand van de man.” De maatschappij wilde geen risico nemen. Ouwerkerk mag pas weer vliegen als hij een gezondheidsverklaring kan overleggen. Het is hem nog niet duidelijk hoe hij die moet bemachtigen want zijn huisarts woont in Portugal.

cc-foto: Nicky Boogaard