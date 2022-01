Kettingbotsing bij snelwegactie van truckers tegen coronamaatregelen

Achter een langzaam rijdend konvooi van truckers die het Canadese protest tegen vaccinaties imiteerden, zijn op de A2 bij Leende vijf auto’s op elkaar gereden. Onder de inzittenden bevonden zich naar verluidt ook kinderen. Het is volgens het AD niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

De protesterende vrachtwagenchauffeurs, die via Telegram-kanalen opgeroepen zijn het verkeer in Nederland te ontregelen, noemen hun hinderactie ‘Vrijheidskonvooi’. Er vonden in verschillende regio’s in het land dergelijke langzaamaanacties plaats die grote hinder veroorzaakten, onder meer voor mensen die hun vrije dag doorbrachten. Wat de truckers precies willen is niet helemaal duidelijk. Omdat er van enige organisatie geen sprake is, wisten de deelnemers ook niet wat er precies moest gebeuren.

Tegenover RTV Oost verklaart een van de deelnemers dat het protest is geïnspireerd door truckers in Canada die een konvooi startten tegen de vaccinatie-eisen. Dat werd in de loop der tijd uitgebreid tot een protest tegen coronamaatregelen in het algemeen. “Het gaat om vrijheid. Niet over dat we tegen vaccinatie zijn, niet dat we voor vaccinatie zijn. Het gaat er om dat we onze vrijheid terugwillen. Het is genoeg geweest.” De man zegt dat het protest een boodschap is aan de beleidsmakers en verklaart staande op de openbare weg: “We zitten nu twee jaar achter slot en grendel en het is gewoon klaar.” De man zegt dat hij niet weet of er weer teruggegaan kan worden naar ‘normaal’ maar vindt dat het weer vrij moet worden.

De actievoerder die voor het eerste demonstreert maakt een omfloerste verwijzing naar de aanwezigheid van extreemrechtse figuren onder de demonstranten. “Er zijn ook mensen met een mening.” Maar hij wil benadrukken dat het een protest “voor elkaar” is.