Kiest kabinet voor stille Kerst?

Het kabinet zit met de handen in het haar over de aankomende feestdagen. Het aantal coronabesmettingen daalt de afgelopen dagen weliswaar, maar bij lange na niet zo hard als men graag had gewild. Premier Mark Rutte overlegde gisteren met zijn Canadese collega Justin Trudeau, die zelf te maken kreeg met een corona-explosie nadat Canadezen met Thanksgiving massaal de afstandsregels aan hun laars lapten.

I spoke on the phone with @MinPres Rutte today. We caught each other up on what we’re doing to protect people from COVID-19, and we agreed to keep advancing our shared priorities – like fighting climate change and promoting human rights – together. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 16, 2020

Dinsdagavond is er een nieuwe persconferentie van Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid). Bronnen rond het kabinet hebben al laten weten dat hierin waarschijnlijk geen besluiten over de viering van Kerst en Nieuwjaar worden aangekondigd. Het kabinet staat voor de moeilijke opgave de bevolking uitzicht te bieden op ontspanning en versoepeling, terwijl de besmettingscijfers daartoe geen reden geven.

De verzwaarde lockdown die twee weken geleden werd aangekondigd wordt naar verwachting wel weer teruggeschroefd. Dat houdt in dat zwembaden, bibliotheken, pretparken, dierentuinen en culturele instellingen tot op zekere hoogte weer bezoekers mogen ontvangen. Tegelijkertijd is niet duidelijk of deze maatregelen überhaupt noodzakelijk waren en of het werkelijk van invloed is geweest op de huidige daling van het aantal besmettingen. Het sluiten van de horeca – nu ruim een maand geleden – lijkt wel effect te hebben gehad, maar alles wijst erop dat dit effect over het hoogtepunt heen is. Het aantal besmettingen daalt nog steeds, maar wel minder hard dan bijvoorbeeld een week geleden.

Volgens het AD bestaat er binnen het kabinet de vrees dat als er verder versoepeld wordt met het oog op de feestdagen, er binnen enkele weken daarna een stevige derde coronagolf over het land spoelt. Daarbij wordt vooral gekeken naar Canada als voorbeeld van hoe het niet moet. Daar werd op 12 oktober Thanksgiving gevierd, waarbij expliciet gewaarschuwd werd om dat alleen met het eigen gezin te doen. Veel Canadezen besloten toch met grotere groepen bij elkaar te komen, met als gevolg een forse stijging van het aantal besmettingen enkele weken later.

Bij een eerdere persconferentie had Mark Rutte gezegd dat Sinterklaas dit jaar ‘in zeer kleine kring’ gevierd moet worden en ook Hugo de Jonge heeft al gezegd dat Kerst ‘anders dan andere jaren’ wordt. Boven alles zal het kabinet willen voorkomen dat het land te snel weer ‘open’ gaat. Nadat met Pinksteren de terrassen weer opengingen, nam het aantal besmettingen toe. Datzelfde gold na de zomer waarin toch veel mensen besloten op vakantie te gaan. ‘Dat is, denk ik, de les die we hebben geleerd’, zei premier Rutte al.

cc-foto: Marco Verch