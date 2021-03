Kiezers laten klimaatalarm klinken

Op tal van plaatsen klinkt zondag om 15 uur het klimaatalarm. Naast door de coronamaatregelen beperkte demonstraties sluiten klimaatactivisten zich ook thuis aan bij het lawaaiprotest. Volgens de organisatie, de Klimaatcrisis Coalitie, die bestaat uit van elf actiegroepen van Milieudefensie tot Extinction Rebellion, nemen ruim 30.000 mensen deel aan het protest. Doel is politiek Den Haag tot actie te manen om klimaatverandering tegen te gaan.

In speciale uitzending Klimaatalarm Live, gepresenteerd door Aldith Hunkar, wordt geschakeld tussen activiteiten en mensen in het hele land. Behalve beelden uit het land is er een studiogesprek met onder andere prijswinnend fotograaf Kadir van Lohuizen en onderzoekster Laurie van der Burg van Oil Change International.

https://www.youtube.com/watch?v=JYYYMMMQcEs

Geen video? Klik hier.

De NOS meldt:

Om het aantal reisbewegingen te beperken zijn er acties in het hele land. Wie wil meedoen is gevraagd zich vooraf aan te melden. Inmiddels hebben bijna 30.000 mensen dat gedaan. Een deel van betogers voert actie vanuit huis en kan een livestream volgen, anderen gaan naar een van de veertig fysieke demonstratieplekken in het land. De gemeenten hebben een maximum aantal deelnemers ingesteld voor de manifestaties op straat. Verder is afstand houden overal verplicht en de organisatie roept deelnemers op een mondkapje te dragen. Om 15.00 uur gaat overal het ‘Klimaatalarm’ af. Deelnemers wordt gevraagd een minuut lang herrie te maken met bijvoorbeeld fluiten, trommels, pannendeksels en toeters.

Geweldige opkomst bij het #klimaatalarm2021 vanuit Amsterdam pic.twitter.com/h0qS8W2tmA — Hilde Anna de Vries (@VriesHilde) March 14, 2021