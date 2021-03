Kijkers schakelen massaal naar lijsttrekkersdebat RTL

Een record aantal kijkers heeft zondagavond het RTL lijsttrekkersdebat bekeken, wellicht geholpen door het nationale huiisarrest dat na 21 uur ’s avonds van kracht is. Het debat begon om 21:15. 1,8 miljoen mensen zagen Rutte (VVD), Wilders (PVV), Hoekstra (CDA), Kaag (D66), Klaver (GroenLinks) en Marijnissen (SP) met elkaar in debat gaan. Dat is meer dan bij eerdere parlementsverkiezingen in 2017 (1,2 miljoen), 2012 (1,7 miljoen) en 2010 (1,5 miljoen).

In het debat werd de aanpak van de klimaatcrisis bediscussieerd aan de hand van de stelling ‘Om de klimaatdoelstellingen te halen moet Nederland nieuwe kerncentrales bouwen’. De rechtse partijen VVD, PVV en CDA stemden daar alle drie mee in. Wilders wil als klimaatontkenner af van alle groene energiebronnen als wind en zon. Rutte denkt er over om een kerncentrale in Groningen te bouwen.

De leiders van D66, GroenLinks en SP wezen er op dat er bij kernenergie sprake is van wensdenken. Klaver legde uit dat de klimaatdoelen al over tien jaar gehaald moeten worden en de bouw van een kerncentrale veel langer gaat duren. Hij noemde de inzet van kernenergie als middel tegen klimaatverandering “de grootste leugen. Marijnissen sprak zich ook uit tegen kernenergie en stelde dat nu direct veel winst geboekt kan worden door woonhuizen te gaan isoleren. “Dan daalt ook meteen de energierekening van gewone mensen”. Kaag stelde dat ze niet principieel tegen kernenergie maar dat ze een kerncentrale in Nederland geen goed idee vindt en de drie mannen op rechts typisch “de oude economie” vertegenwoordigen.

Jesse Klaver (GroenLinks) noemt Wopke Hoekstra en Mark Rutte leugenaars tijdens debat over kernenergie #RTLdebat

Volgens commentatoren bracht Kaag het er in het debat goed vanaf. Voor haar voorstel om gevaccineerden meer vrijheden te geven kreeg ze geen steun. Marijnissen wees er op dat zo’n beleid leidt tot een tweedeling in de samenleving. Rutte verklaarde tegen te zijn omdat nog niet vaststaat dat mensen die gevaccineerd zijn het virus niet verspreiden.

De stelling ging over of de rijkste Nederlanders meer belasting zouden moeten betalen.

De lijsttrekkers werden ook ondervraagd door burgers die hen met hun specifieke probleem confronteerden. Rutte kreeg een slachtoffer van de toeslagenaffaire tegenover zich en had het daar moeilijk mee. “U heeft mij in de steek gelaten,” zei de vrouw tegen de premier die verantwoordelijk is voor het grote onrecht dat haar en andere burgers is aangedaan. De toeslagenaffaire speelde verder geen rol in het debat.

Lijsttrekker Mark Rutte wordt door Kristie Rongen, slachtoffer van de toeslagenaffaire, aangesproken: 'U heeft me in de steek gelaten'. #RTLdebat

Wilders zorgde voor de racistische noot in het debat door niet-witte Nederlanders te vergelijken met zwarte piet toen de discussie ging over het gebrek aan biculturele burgers in het kabinet.