Kim Kardashian roept miljoenen volgers op tot actie tegen Instagram en Facebook

Kim Kardashian, de reality-tv ster die als de keizerin van sociale media kan worden beschouwd, stort zich in de strijd tegen de “haat, propaganda en desinformatie” die Instagram and Facebook verspreiden. Uit protest zal ze haar accounts op beide platformen ‘bevriezen’ en roept haar 188 miljoen volgers op hetzelfde te doen. Kardashian sluit zich daarmee aan bij de succesvolle campagne #StopHateForProfit waarmee activisten bedrijven oproepen geen reclamegeld meer aan de platformen te besteden.

I love that I can connect directly with you through Instagram and Facebook, but I can’t sit by and stay silent while these platforms continue to allow the spreading of hate, propaganda and misinformation – created by groups to sow division and split America apart pic.twitter.com/XkxzABn7qw

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 15, 2020