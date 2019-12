Kinderafdelingen ziekenhuizen vol: patiënten naar België

Door de rondwarende verkoudheidsvirussen en een tekort aan verpleegkundigen is er nog maar nauwelijks plek op de kinderafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen. Met name in de randstad is er een beddentekort. De afgelopen week zijn er daarom al zes kinderen overgebracht naar Belgische hospitalen, meldt het AD.

Veel kinderen zijn momenteel geveld door de griep en het RS-virus. Dit laatste is een verkoudheidsvirus dat hevige ademhalingsproblemen en – bij gebrek aan eetlust – uitdroging kan veroorzaken. Met name 0 tot 2-jarigen kunnen erg ziek worden en op de intensive care belanden.

In de zorgsector staan op dit moment bijna 40.000 vacatures open. Afgelopen zomer zorgden de personeelstekorten in de thuiszorg en onder verplegers ook al voor problemen. Het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede moest een opnamestop instellen wegens een gebrek aan verplegers. In Gelderland raakten ziekenhuizen overvol omdat patiënten niet ontslagen konden worden vanwege een tekort aan thuiszorgmedewerkers.

cc-foto: Sasin Tipchai