Kinderarbeid onder maaltijdbezorgers

De Arbeidsinspectie in Rotterdam heeft geconstateerd dat maaltijdbezorgers de wet op de kinderarbeid overtreden. Bij een routinecontrole werden bij restaurants en een bezorgdienst koeriers aangetroffen jonger dan 16 jaar, de minimale leeftijd voor koerierswerk. In één geval was de bezorger pas 14 jaar oud.

In totaal werden in Rotterdam-Zuid 18 bezorgers gecontroleerd, meldt RTV Rijnmond. Behalve de minderjarigen werden ook vijf bezorgers aangetroffen die van buiten de Europese Unie kwamen en helemaal niet in Nederland mochten werken. Bij een nadere inspectie van de administratie van de restaurants werden meer bezorgers jonger dan 16 jaar gevonden.

Een aantal bezorgers ging er bij de inspectie haastig vandoor, vermoedelijk omdat ook zij officieel niet als koerier mochten werken. De Arbeidsinspectie doet hier verder onderzoek naar. De overtredende werkgevers krijgen een boete.