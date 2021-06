Kinderartsen willen nu wel dat tieners gevaccineerd worden

Károly Illy, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, stelt namens de Nederlandse kinderartsen dat overgegaan moet worden tot het vaccineren van virus. Het oprukken van de uiterst besmettelijke Delta-variant die in tal van landen voor een heropleving van het virus zorgt, maakt dat noodzakelijk. Het nieuwe standpunt betekent een draai van 180 graden want achtte de beroepsgroep de risico’s voor tieners te klein om tot massale vaccinatie over te gaan. Wie tussen de 12 en 17 jaar is moet een vaccin krijgen, adviseren de medici. Dat schrijft de Volkskrant:

De Gezondheidsraad brengt deze week, vóór 1 juli, het langverwachte advies uit aan het kabinet over de wenselijkheid van de vaccinatie van tieners. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en het RIVM lieten al eerder weten dat zij groot voorstander zijn van het vaccineren van kinderen, om zo het virus beter in toom te kunnen houden in het najaar. ‘Gewoon doen’, aldus De Jonge, die de stap ‘zeer belangrijk’ noemde. Door het vaccineren van kinderen zou de R-waarde – het gemiddelde aantal mensen dat wordt besmet door een met corona besmet persoon – met zo’n 15 procent kunnen dalen.

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA heeft het Pfizer vaccin veilig verklaard voor kinderen vanaf 12 jaar. Landen als Canada, Duitsland, Israël en de VS zijn al tot het massaal vaccineren van tieners overgegaan, in Nederland werden tot nu alleen kwetsbare kinderen uitgenodigd om een vaccin te ontvangen.

In landen als Duitsland en de Verenigde Staten worden gezonde tieners inmiddels al ingeënt. Er zou pas half augustus gestart kunnen worden met het vaccineren van tieners.

