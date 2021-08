Kinderen geboren tijdens de coronapandemie hebben aanzienlijk lagere IQ’s

Verontrustend nieuws uit de Verenigde Staten waar onderzoek uitwijst dat kinderen die tijdens de lockdown zijn geboren een opvallend lager IQ hebben. De kinderen scoren slechter met verbale, motorieke en cognitieve vaardigheden. De onderzoeker wijdt de terugval aan de pandemie en de lockdowns die werden uitgeroepen. Door een toename van stress bij de ouders en het afnemen van contact met de buitenwereld zouden de hersenen van de kinderen minder gestimuleerd zijn.

In het decennium dat vooraf ging aan de pandemie haalden kinderen bij testen die ontworpen zijn voor personen tussen de drie maanden en drie jaar oud, gemiddeld een score van circa 100. Maar kinderen die tijdens de pandemie zijn geboren bleven steken op gemiddeld 78 punten. Onderzoeker kindergeneeskunde Sean Deoni van de Brown University in de Amerikaanse staat Rhode Island constateert dat het verschil ongekend groot is. Zijn onderzoek is overigens nog niet door andere wetenschappers geëvalueerd.

Het sluiten van opvangvoorzieningen, scholen, speeltuinen en de oplopende stress bij ouders zijn volgens de onderzoeker mogelijke verklaringen. Hoe lager het inkomen van de ouders, hoe sterker het effect. Daar moet bij aangetekend worden dat de inwoners van het onderzochte gebied het materieel gezien beter hebben in vergelijking met andere staten en achtergestelde bevolkingsgroepen. Gevreesd wordt dat het nadelig effect elders nog sterker kan zijn. Er werd gekeken naar de uitkomsten bij 672 kinderen. 188 van hen zijn geboren na juli 2o20, 176 tussen januari 2019 en maart 2020 en 308 voor januari 2019.

De eerste jaren van een kind zijn bepalend voor de verdere cognitieve ontwikkeling. Of de onverwachte bijwerking van de lockdowns op de lange termijn blijvende gevolgen zal hebben is nog onduidelijk. In de vroege ontwikkelingsjaren zijn kinderen nog in staat snel bij te leren.