Kinderen opgepakt omdat ze bloemen leggen bij Oekraïense ambassade

In Moskou zijn vijf kinderen opgepakt omdat ze bloemen hadden neergelegd bij de Oekraïense ambassade. De politie hield de kinderen, die tussen de 7 en 11 jaar oud zijn, urenlang vast. Uit foto’s die werden gedeeld door oppositiepolitica Ilya Yashin, blijkt dat de basisschoolleerlingen een poster vasthielden met de tekst ‘Geen oorlog’. Ze hadden daarnaast een Russische en een Oekraïense vlag met een hart bij zich.

Ook twee vrouwen werden bij de actie gearresteerd. Zij dreigen uit het ouderlijk gezag ontzet te worden, meldt antropoloog Alexandra Arkhipova op Facebook.

De arrestatie van de jonge kinderen is koren op de molen voor Oekraïne. “Poetin heeft de oorlog verklaard aan kinderen”, schrijft de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba op Twitter. “Dit laat zien hoe bang hij is.”

Putin is at war with children. In Ukraine, where his missiles hit kindergartens and orphanages, and also in Russia. 7 y.o. David and Sofia, 9 y.o. Matvey, 11 y.o. Gosha and Liza spent this night behind bars in Moscow for their ‘NO TO WAR’ posters. This is how scared the man is. pic.twitter.com/eSenU1D5Ut

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 2, 2022