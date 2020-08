Kinderen zonder symptomen coronavirus toch wekenlang besmettelijk

Nieuw verontrustend Amerikaans onderzoek toont dat kinderen en jongeren die het coronavirus bij zich dragen zeer besmettelijk kunnen zijn zonder dat ze zelf verschijnselen vertonen. Artsen van het Children’s National Hospital in Washington ontdekten dat de besmetting met het virus onder jeugdige dragers wekenlang kan duren zonder dat ze er iets, of slechts amper, van merken.

Het nieuwe onderzoek is gepubliceerd in het medisch wetenschappelijk tijdschrift JAMA Pediatrics. Daartoe zijn de gegevens van 91 kinderen uit 22 ziekenhuizen in Zuid-Korea nauwkeurig onderzocht. Daaruit blijkt dat 22 procent van de kinderen geen enkel symptoom vertoonde tijdens de besmettingsperiode en 20 procent begon zonder symptomen maar die later alsnog kreeg. Bij de rest waren de verschijnselen die horen bij besmetting met het Covid-19 virus wel meteen aanwezig. Sommige kinderen vertoonden slechts drie dagen verschijnselen, anderen tot wel drie weken. 20 procent van de kinderen zonder symptomen en ongeveer de helft van de kinderen met waren na drie weken nog steeds in staat het virus aan anderen door te geven.

In Boston ontdekten wetenschappers dat de jongste patiënten verrassend hoge ladingen van het virus bij zich dragen, meer dan volwassenen die in de intensive care behandeld werden.

Er wordt vaak beweerd dat kinderen geen gevolgen ondervinden van besmetting met het Covid-19 virus maar in de praktijk blijkt dat wel het geval. Er zijn kinderen overleden aan de ziekte, anderen zijn er zwaar door beschadigd. De Deutsche Welle, die over de onderzoeken bericht, meldt dat het aantal besmettingen in Duitsland sinds april niet zo hoog is geweest en dat de meeste dragers jongeren zijn. De gemiddelde leeftijd van de patiënten lag nog nooit zo laag. Gevoegd bij het heropenen van de scholen is dat reden alle voorzorgsmaatregelen nauwlettend in acht te nemen.

