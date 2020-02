Kinderopvangcentra mogen ongevaccineerde kinderen weigeren

De Tweede Kamer vindt dat kinderopvangcentra ongevaccineerde kinderen mogen weigeren. Het controversiële voorstel van D66 lijkt dinsdag een meerderheid te gaan behalen, meldt NOS.

Naast D66 steunen de VVD en de PVV het voorstel. D66 heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd in het plan. Voor kinderen die allergisch zijn voor vaccinaties, is een uitzondering gemaakt. Dat trok de PvdA uiteindelijk ook over de streep. Samen zijn zij goed voor zo’n 80 zetels.

Een aantal artsen is kritisch over het voorstel, schrijft NOS. Zij vrezen dat veel ongevaccineerde kinderen bij elkaar komen in kinderdagverblijven waar geen vaccinatie-eis geldt.

Iets meer dan een jaar geleden tekenden 54.000 mensen onze petitie om vaccinatie op kinderopvang te verplichten. Deze week zette de Tweede Kamer stap 1! Kinderopvang mag niet-gevaccineerde kinderen weigeren 🥳🥳🥳https://t.co/AKW2YMV4f3 — Mark Thiessen (@thiessenmark) February 18, 2020

Kamerlid Paul van Meenen spreekt tegenover het AD over “een eerste stap” richting meer verplichtende eisen aan ouders. Een voorstel van de SP en de VVD gaat daar nog een stuk verder in. Zij willen een verplichte vaccinatie in de kinderopvang. “Wij vinden het verstandig te beginnen met lichte, weinig dwingende maatregelen. Dat doen we door kinderopvangcentra de optie te geven om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Dat maakt de markt transparant en geeft ouders de gelegenheid om een zo veilig mogelijke omgeving te kiezen voor hun kind”, aldus Van Meenen in het AD.

Volgens mij is vaccinatie een zaak van artsen, niet van de kinderopvang en zeker niet een politieke keuze🤔 — MOATie (@Moatie01) February 10, 2020

Het kabinet is fel tegenstander van het plan. Bestuurders in de kinderopvang hebben niet de taak te zorgen voor een oplossing om het landelijke probleem van de te lage vaccinatiegraad op te lossen. Het kabinet maakt zich daarnaast zorgen over een samenklontering van niet ingeënte kinderen in opvangcentra waar geen weigering geldt. De Brancheorganisatie Kinderopvang deelt die zorgen. “Wij vinden dat de volksgezondheid primair een overheidstaak is en die moet ook vooral daar blijven”, zo liet de organisatie eerder weten aan het AD. “Het voorstel van D66 geeft de kinderopvang onbedoeld een verantwoordelijkheid over dit aspect van de gezondheid van onze kinderen, met alle gevolgen van dien.”

Het CDA en de SP zeggen tegen het voorstel te zijn. De zetels van Forum voor Democratie kunnen in de senaat doorslaggevend zijn. D66 denkt steun te hebben van FvD, maar de partij heeft dit nog niet bevestigd.

cc-foto: Directie Voorlichting