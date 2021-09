Kinderverslaggevers (11) zetten CDU-leider klem over homodiscriminatie

CDU-leider Armin Laschet heeft het al zwaar in debatten met zijn politieke tegenstanders, maar in een interview met kinderen zakt hij helemaal door het ijs. Al na de tweede vraag van Pauline (11) over het roken van sigaren begint hij te stamelen. “Er is zoveel ongezond…”

Ook kan Laschet, die zijn partijgenoot Merkel wil opvolgen als bondskanselier, op vragen van de 11-jarige Romeo niet goed uitleggen waarom hij precies tegen de openstelling van het huwelijk voor partners van het gelijke geslacht was.

Hij probeert de vraag weg te lachen. “Hoe kom je nu aan zulke rare ideeën?” Als Romeo de kanselierskandidaat wijst op een eerdere uitspraak in een interview kan Laschet geen kant meer op. “Lees je al zo lang Der Spiegel? Wat leuk dat je dat kunt. In Der Spiegel ging het om een juridische kwestie…”, maar Romeo onderbreekt hem weer: “Ik heb het gegoogeld.”

Op sociale media worden Romeo en Pauline, die ook SPD-leider Olaf Scholz aan een vragenvuur onderwierpen, op het schild gehesen. Romeo en Pauline blijken een ervaren duo: eerder brachten ze ook al een paar rappers in de problemen door te vragen waarom ze toch in van die dure auto’s rijden.

De kinderen krijgen hulp van een ervaren redactie die hen via oortjes vragen influistert. Volgende week nemen de twee jonge reporters Annalena Baerbock van de Groenen onder handen.

Bekijk het hele interview met Laschet hier:

