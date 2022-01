Klacht tegen Franse chirurg die röntgenfoto terreurslachtoffer tracht te verpatsen als NFT

Een Franse chirurg heeft getracht een röntgenfoto van een slachtoffer van de aanslag op de Parijse concertzaal Bataclan te verkopen als zogeheten NFT. Het ziekenhuis waar de chirurg werkt heeft aangekondigd aangifte te doen en disciplinaire maatregelen te nemen. De handel werd onthuld door Mediapart, de Franse site voor onderzoeksjournalistiek.

De foto toont een voorarm die getroffen is door een zichtbare kogel van een Kalasjnikov-geweer, een van de wapens die de terroristen van IS gebruikten toen ze in november 2015 een massamoord begingen op concertbezoekers. Er kwamen in Bataclan 89 mensen om het leven. Het slachtoffer van de foto heeft de aanslag overleefd maar haar vriend werd gedood. Ze was door de chirurg niet op de hoogte gesteld van de verkoop en had ook geen toestemming verleend. De foto werd aangeboden voor zo’n 2500 euro als digitaal kunstwerk. Bij de foto hoort een beschrijving waarin gemeld wordt wat het slachtoffer is overkomen en welke verwondingen ze had. De chirurg die gespecialiseerd is in de behandeling van letsel aan de armen zegt in de beschrijving ook dat hij vijf slachtoffers heeft behandeld.

Medici zijn woest omdat de commerciële actie niet alleen ingaat tegen algemene fatsoensregels maar ook de privacy en het medisch beroepsgeheim schendt. Het hoofd van de Parijse ziekenhuizen noemt het aanbieden “schandalig” en heeft de actie onder meer via Twitter scherp veroordeeld. De chirurg heeft inmiddels verklaard dat hij “een fout” heeft gemaakt.

Pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur notre indignation, je partage exceptionnellement le message que j’ai adressé ce soir à l’ensemble de l’@APHP pic.twitter.com/VLbfICPuhc — Martin Hirsch (@MartinHirsch) January 22, 2022

NFT (non fungible token) is een techniek om digitale bestanden ‘uniek’ te maken zodat ze eigendom kunnen worden en geschikt zijn voor kapitalistische systemen. Gewone digitale bestanden zijn daar ongeschikt voor omdat ze eindeloos gekopieerd kunnen worden. Dergelijke NFT’s worden als een soort kunst- of verzamelaarsobjecten verhandeld voor soms zeer hoge bedragen. De NFT techniek, die geïnspireerd is door het libertarisme, doet denken aan bitcoin waarmee unieke digitale codes tot een soort valuta zijn gemaakt. NFT’s maken een soortgelijke goudkoorts los.

