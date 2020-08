Geen video? Klik hier

Een klant van een wasserette is bijna doodgeslagen nadat hij een andere klant aansprak op het niet dragen van een mondkapje. De aanval, waarvan de gruwelijke beelden zijn vastgelegd door een beveiligingscamera, vond zondag plaats in Soisy-sous-Montmorency, ten noorden van Parijs.

Het 44-jarige slachtoffer was in gezelschap van zijn twee kinderen, van 5 en 7 jaar oud, zijn gewassen kleding aan het opvouwen toen een jongeman de kleine ruimte betrad zonder mondmasker. Hij wees hem er op dat het dragen van een masker wettelijk verplicht is. “Ik doe wat ik wil”, luidde het antwoord. Er ontstond een woordenwisseling waarop de kapjesweigeraar de wasserette verliet en even later terugkeerde met vijf andere mannen. Twee van hen hadden honkbalknuppels bij zich en sloegen meteen in op het slachtoffer. De mannen gingen daar zelfs mee door toen de vader op de grond viel. Het slachtoffer heeft zich in het ziekenhuis moeten laten behandelen. De man is niet alleen verbijsterd om het grove geweld dat hem voor zijn leven deed vrezen maar ook om de aanleiding: “Om een mondkapje?”

🗨 "J'ai pris des coups de battes de baseball" L'homme agressé dans une laverie du Val-d'Oise pour avoir demandé le port du masque témoigne sur @BFMTV pic.twitter.com/OV7ISj9of0 — BFMTV (@BFMTV) August 4, 2020

De minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin noemt de beelden onverteerbaar en beloofde dat de politie de daders van de gruwelijke zal arresteren.

Vorige maand nog werd een Franse buschauffeur doodgeslagen nadat hij twee passagiers aansprak op hun weigering een verplicht mondkapje te dragen.