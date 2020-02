Klanten laten Chinese restaurants in de steek

Januari en februari zijn traditioneel rustige maanden voor de horeca maar Chinese restaurants krijgen nu wel erg weinig klanten binnen. De klanten die wel komen maken nogal eens racistische ‘grappen’ tegen het personeel. Ook voorbijgangers maken zich daar schuldig aan. Dat meldt Rijnmond op basis van eigen onderzoek. “We krijgen ook bezorgde klanten die bellen om te vragen of onze kok in China is geweest,” meldt een eigenaar aan de regionale zender.

Bij een Chinees restaurant in Dordrecht merken ze wel dat het iets rustiger is. “In de zaak hebben we niet met racisme te maken, maar eromheen wel. We zitten in een winkelcentrum. Sommige voorbijgangers beelden Chinezen met maskers uit of gaan spontaan hoesten. Dat gebeurt gewoon uit domheid.” (…) Bij een restaurant in Vlaardingen blijven de klanten wel komen. “Maar onze kok heeft ook met racisme te maken. Als hij de tram in stapt, gaat iedereen achterin zitten. Dat gebeurt niet één keer, maar elke keer. Hij wordt daar best verdrietig van.”