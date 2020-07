Klaver en Jetten: roep 2023 uit tot herdenkingsjaar slavernij

GroenLinks en D66 willen 2023 uitroepen tot herdenkingsjaar voor de slavernij. Over drie jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij in Nederland ten einde kwam. De fractieleiders van GroenLinks en D66, Jesse Klaver en Rob Jetten, trekken een parallel met de viering van 75 jaar bevrijding dit jaar.

Slavernij werd formeel afgeschaft in Nederland op 1 juli 1863. Maar om te voorkomen dat de Nederlandse plantages plotseling stil zouden vallen werd per wet geregeld dat tot slaaf gemaakten nog tien jaar onder ‘bijzonder toezicht’ van de staat werden gesteld om het werk op de plantages te blijven uitvoeren. In de praktijk was de slavernij in Nederland dus pas in 1873 ten einde.

Er moet excuses worden gemaakt voor het slavernijverleden, dat vindt @Jesseklaver van @Groenlinks. “Dat is de erkenning van een last die nog heel veel mensen, ook in Nederland, met zich mee dragen, dat hun voorouders tot slaaf zijn gemaakt.” pic.twitter.com/SvMSIZvZtr — De Nieuws BV (@denieuwsbv) July 1, 2020

In een interview met het AD vestigt Klaver de aandacht op het institutionele racisme in Nederland. “Het is evident dat je met een Marokkaanse achternaam gewoon minder kansen hebt in dit land”, zegt hij.

Zelf heeft Klaver ook een Marokkaanse vader. Zijn achtergrond zorgt ervoor dat de GroenLinks-leider racistische reacties krijgt. “Ik zou Yasser Feras heten en geen katholieke jongen uit Brabant zijn, maar stiekem een moslim die de boel probeert over te nemen hier. Bi-zar.”

Op basis van gesprekken concludeert Klaver dat er geen nieuwe wetgeving nodig is, maar wel betere handhaving van de bestaande regels. Zo pleit hij ervoor om discriminatie op de woning- en arbeidsmarkt nu eens echt aan te pakken.

Want het gebeurt, soms onbewust – dat wil ik er wel bij zeggen – maar als het ertoe leidt dat je mensen van kleur buiten houdt in bijvoorbeeld recruitment of als een verhuurder tegen de makelaar zegt dat hij liever geen huurder met een Marokkaanse achtergrond heeft. Dat ís racistisch, dat mag niet volgens de wet en de overheid doet er niks aan. Dat moet harder worden bestraft.

cc-foto: Alf van Beem