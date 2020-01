Klaver krijgt concurrentie: Jantine Röttgering wil lijsttrekker worden

De jonge arts Jantine Röttgering daagt Jesse Klaver uit. Röttgering, die sinds 2017 lid is van GroenLinks, wil lijsttrekker worden om de partij groener te maken. “Ik kan er niet meer omheen dat als ik daadwerkelijk om het belang van mijn patiënten geef, er maar één relevant thema is: de klimaat- en ecologische crisis waar we ons nu in bevinden”, motiveert zij haar gooi naar het lijsttrekkerschap.

Röttgerings kandidatuur is bedoeld om binnen de partij de discussie aan te zwengelen over de noodzaak van een steviger klimaatstandpunt. In navolging van het progressieve Amerikaanse Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez bepleit ze “een Deltaplan, de Nederlandse versie van de Green New Deal”.

“De kans om lijsttrekker te worden is klein, maar de kans om de koers binnen GroenLinks aan te passen is groot”, schrijft ze op haar website. Met haar oproep om het klimaat centraal te stellen lijkt ze in ieder geval bij een deel van de achterban een gevoelige snaar te hebben geraakt. Röttgering slaagde erin om de 150 benodigde steunverklaringen van GroenLinks-leden bijeen te sprokkelen.

Het is niet bekend of er naast Klaver en Röttgering nog andere kandidaten zijn voor het lijsttrekkerschap van GroenLinks. In februari kunnen leden van de partij stemmen over de lijsttrekker.