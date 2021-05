Kleine elite verantwoordelijk voor meeste antivax-complotten

Een klein groepje mensen zit achter de meeste anti-vaccinatiecomplottheorieën die online de ronde doen. Twaalf mensen en hun organisaties zijn verantwoordelijk voor 65 procent van alle onjuiste en misleidende anti-vaccinatieberichten die via Facebook en Twitter worden gedeeld. Dat concluderen het Center for Countering Digital Hate (CCDH) en Anti-Vax Watch op basis van een analyse van 812.000 berichten die tussen 1 februari en 16 maart werden gedeeld via sociale media.

De kleine groep – misschien is het in dit verband beter om te spreken van een geheimzinnige en kwaadaardige elite – bestaat uit twaalf mensen: de ‘disinformation dozen’. Het gaat om grote namen in de antivax-wereld zoals Joseph Mercola, het stel Ty en Charlene Bollinger en Robert F. Kennedy Jr..

Mercola, die 3,6 miljoen volgers heeft op sociale media, heeft een heel imperium opgebouwd rond zijn anti-vaccinatiegeloof. Hij smeert zijn aanhangers supplementen en andere ‘alternatieven’ voor vaccins aan. Zo suggereerde hij in een video dat coronapatiënten behandeld kunnen worden met waterstofperoxide.

Ook de Bollingers vullen hun zakken met hun anti-vaccinatiepropaganda: zij verdienen goudgeld met de verkoop van boeken en dvd’s over de ‘gevaren’ van vaccins. Ze verspreiden de leugen dat Bill Gates mensen via vaccins een microchip wil inspuiten. Tijdens de verkiezingen waarschuwden ze dat Joe Biden verplichte vaccinaties wilde invoeren.

Robert F. Kennedy Jr., zoon van de in 1968 vermoorde senator Bobby Kennedy, is misschien wel de beroemdste antivaxxer. Afgelopen zomer was hij een spreker bij een volledig uit de hand gelopen protest tegen coronamaatregelen in Berlijn. Hij is invloedrijk bovendien: Donald Trump vroeg Kennedy kort na zijn aantreden in 2017 om ‘onderzoek’ te doen naar de gevaren van vaccinaties.

Hoe vaak spreek je iemand met een andere kijk op de wereld? Joop.nl, EW en Arminius willen je uitnodigen voor een wandeling of een videogesprek met iemand die over sommige zaken een andere mening heeft. Doe je mee? Beantwoord de eerste stelling hieronder. Meer lezen over De Wandeling? Klik hier. Zie je hieronder geen stelling? Pas je cookie-instellingen aan of klik hier.