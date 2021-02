Kleine proef met poststemmen gaat mis: helft ongeldig

In Den Haag is donderdag een kleine proef uitgevoerd met stemmen per post, uitgevoerd door twaalf senioren. Dat ging mis. Meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen zou bij echte verkiezingen ongeldig zijn verklaard, zo meldt Omroep West. Onderzoeksleider Jacques de Wit maakt zich zorgen over het verloop van de echte verkiezingen.

De proef werd uitgevoerd door Leer Zelf Online, een adviesorgaan van de overheid, en werd uitgevoerd door een kleine groep ouderen. Waar het onder meer fout ging, was bij het versturen van de stempas. Die werd niet in de juiste envelop gedaan, wat de stem direct ongeldig maakte.

Omroep West schrijft:

En bij de test ging er nog meer fout, waardoor een stem ongeldig zou worden verklaard als het erom gaat. ‘Wat ik ernstig vind, is dat de mensen dachten dat ze alles goed hadden gedaan’, zegt De Wit in het TV West Nieuws. ‘Ze waren opgelucht, waren blij en vonden het allemaal eenvoudig.’

Bij de verkiezingen in maart zijn er zo’n 2,4 miljoen kiesgerechtigde senioren die hun stem per post mogen uitbrengen. Dat kan volgens De Wit niet meer gestopt worden, dus is het van groot belang dat de overheid zich inzet op extra duidelijke communicatie naar de doelgroep toe. Want, zo waarschuwt hij: ‘Als deze aantallen zich landelijk vertalen, dan wordt het een drama.’