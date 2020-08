Klimaatactivist Greta Thunberg: De wereld heeft twee jaar tijd verspild

In de twee jaar die zijn verstreken sinds de allereerste schoolstaking van Greta Thunberg, heeft de wereld kostbare tijd verspild voor het aanpakken van de klimaatcrisis. Dat zegt de Zweedse activiste in een artikel in The Guardian. Donderdag ontmoet ze samen met mede-stakers Luisa Neubauer, Anuna de Wever en Adélaïde Charlies de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

‘Kijken we terug op de laatste twee jaar, dan is er veel gebeurd,’ schrijven de activisten. ‘Vele miljoenen gingen de straat op en op 28 november 2019 riep het Europees parlement de milieunoodtoestand uit.’

Maar in deze afgelopen twee jaar werd wereldwijd ook 80 miljard ton CO2 uitgestoten. We hebben onophoudelijk natuurrampen gezien over de hele wereld. Vele levens gingen verloren of werden verwoest en dit is pas het begin.

Volgens Thunberg en haar mede-activisten reppen wereldleiders wel van een bedreiging voor het voortbestaan van de mens, maar is de wereld ondertussen nog altijd in staat van ontkenning wanneer het op daadwerkelijk handelen aankomt. Dat betekent volgens de activisten dat de kloof tussen wat er gedaan moet worden en wat er werkelijk gebeurt met de minuut groeit.

Om direct werk te maken van de klimaatcrisis, moeten rijke landen hun vervuilende activiteiten stoppen, zegt Thunberg: ‘Dat is een feit dat maar weinig mensen willen accepteren. Alleen al het idee van een crisis waar we ons niet uit kunnen kopen, bouwen of investeren, zorgt ervoor dat mentaal collectief de stoppen doorslaan. Deze mix van onwetendheid en ontkenning is de kern van het probleem.’

De activisten wijzen erop dat landen miljarden uitgeven om de economische klappen van de coronacrisis op te vangen. Beschikbaar geld dat een zeldzame kans oplevert om de wereld in de juiste richting te sturen als het gaat om het terugdringen van de opwarming van de aarde. Desondanks gaat het gros van de steunfondsen naar de fossiele industrie. Een grote uitzondering daarop is Duitsland, dat 40 miljard euro investeert in klimaatreddende maatregelen als elektrische voertuigen, openbaar vervoer en duurzame energie.

‘Zelfs een kind kan zien dat het huidige beleid niet strookt met de wetenschappelijke consensus,’ schrijven Thunberg en haar metgezellen:

We begrijpen dat de wereld ingewikkeld is en dat datgene waar we om vragen misschien niet gemakkelijk is of onrealistisch lijkt. Maar het is veel onrealistischer om te geloven dat onze samenlevingen de opwarming van de aarde waar we op afstevenen kunnen overleven. We zullen onvermijdelijk fundamenteel moeten veranderen, op de een of andere manier. De vraag is: komen de veranderingen op onze voorwaarden of op die van de planeet?

cc-foto: European Parliament