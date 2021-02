Klimaatbeleid kan jaarlijks miljoenen levens redden

Maatregelen om de klimaatcrisis te beteugelen zijn niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de volksgezondheid. Uit onderzoek dat is gepubliceerd in The Lancet, blijkt dat er wereldwijd elk jaar miljoenen mensen minder zouden overlijden als landen proberen om de klimaatdoelen te halen die zijn afgesproken in het akkoord van Parijs.

Maatregelen om de broeikasgasuitstoot terug te dringen leiden bijvoorbeeld ook tot een gezonder eetpatroon met minder vlees, en tot meer lichaamsbeweging omdat mensen vaker de auto zullen laten staan. Afname van de luchtvervuiling – door het terugdringen van het wegverkeer, het verkleinen van de veestapel en het sluiten van kolencentrales – is eveneens goed voor de volksgezondheid.

Alleen al in het Verenigd Koninkrijk zou een meer plantaardig dieet leiden tot bijna 100.000 sterfgevallen minder in 2040, schrijft The Guardian. “Het halen van de Parijs-doelen voorkomt dat er elk jaar miljoenen mensen te vroeg overlijden, en verbetert de kwaliteit van leven van miljoenen andere mensen”, zegt de hoofdauteur van het onderzoek Ian Hamilton.

cc-foto: Free-Photos