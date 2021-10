Klimaatbreekpunt nadert, maar landen voeren fossiele energieproductie juist op

Veel van ’s werelds grootste producenten van fossiele energie, gaan ondanks harde afspraken in het klimaatakkoord van Parijs stug door met hun klimaatverwoestende activiteiten. Dat staat in een rapport van VN-milieuagentschap UNEP. Als de huidige lijn wordt voortgezet, worden de klimaatdoelstellingen bij lange na niet gehaald.

In plaats van de fossiele energiewinning terug te brengen, schroeven veel landen deze zelfs op. De kolenproductie neemt wereldwijd weliswaar af, al is het maar een klein beetje, maar daar staat tegenover dat gas- en olieproductie zelfs toeneemt. In het klimaatakkoord staat dat landen proberen de opwarming te beperken tot maximaal 1,5 graden opwarming. Wanneer de rijke landen hun huidige productie voortzetten, zal de gemiddelde opwarming aan het einde van de eeuw zijn gestegen met een desastreuse 2,7 graden.

In november vindt in Glasgow een grote VN-klimaattop plaats. Eerder deze maand riep secretaris-generaal van de BN António Guterres de landen van de G20 al op leiderschap te tonen in de aanpak van de klimaatcrisis. Volgens Guterres verbreken de landen hun belofte die zes jaar geleden in Parijs werd gemaakt en is de huidige lijn ‘catastrofaal’ voor de planeet.

Onderzoeksleider Ploy Achakulwisut van UNEP waarschuwt nu dat de komende paar jaar cruciaal zijn. Alleen wanneer in zeer hoog tempo afstand wordt genomen van fossiele energiebronnen en de CO2-uitstoot rigoureus wordt teruggedrongen, zijn de doelstellingen nog te behalen.