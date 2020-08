Klimaatcrisis: 400 doden meer door hittegolf

Tijdens de hittegolf van afgelopen week was er in Nederland voor het eerst sinds het hoogtepunt van de corona-epidemie weer sprake van oversterfte. Volgens het CBS overleden er tussen 10 en 16 augustus naar schatting 3.100 mensen. Dat zijn er 400 meer dan in voorgaande weken. Vijftien mensen overleden aan Covid-19.

Hittegolven leiden tot extra sterfte. Zo neemt onder meer de kans op een hartaanval toe. Ook tijdens de tropische weken in 2019 overleden er meer Nederlanders dan normaal. “In juli 2006, toen een van de langste (zestien dagen) en meest intense hittegolven plaatsvond in zeker honderd jaar, stierven naar schatting duizend mensen meer dan in een gemiddelde julimaand”, schrijft het CBS. Door de klimaatcrisis komen hittegolven nu veel vaker voor dan voorheen.

Tot 2000 zijn er 16 elfstedentochten gereden (waarvan 1 onofficiële). In de periode tussen 1901 en 2000 zijn er 16 hittegolven gemeten. In de afgelopen 20 jaar waren er 13(!) hittegolven, en 0 elfstedentochten.https://t.co/dknKZspw5ghttps://t.co/JVf1KOvfRS — Tim Bleeker (@Tim_Bleeker) August 10, 2020

Onderzoekers van het National Bureau of Economic Research becijferden eerder deze maand dat de opwarming van de aarde de komende eeuw wereldwijd zal leiden tot fors meer doden. Bij ongewijzigd beleid zal de extra sterfte door hittegolven eind deze eeuw groter zijn dan door infectieziektes. De onderzoekers verwachten dat de grootste klappen zullen vallen in landen als Ghana, Bangladesh, Pakistan en Sudan.

