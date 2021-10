Klimaatcrisis bezorgt Italië Europees regenrecord

Italië is een nieuw Europees record rijker: maandag viel er in slechts 12 uur tijd ruim 74 centimeter regen. Het noodweer boven met name de noordelijke provincie Genua, veroorzaakte hevige overstromingen en modderstromen. De hoeveelheid regen die in een halve dag naar beneden kwam, staat gelijk aan de helft van wat er normaliter per jaar valt.

Italy… a new European record.

A whopping 740.6mm (29.2 inches) of rain in just 12 hours!

Italy set a new national record for rainfall in 6-hours and then went on to break the European record for 12-hour totals.

This is the satellite loop over the last 36 hours. pic.twitter.com/YJeZ2soEdE

— Scott Duncan (@ScottDuncanWX) October 5, 2021