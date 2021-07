Klimaatcrisis dwingt Amerikanen te vluchten voor stijgende zeespiegel

Als de afgelopen weken iets duidelijk is geworden, is het dat de klimaatcrisis in alle hevigheid is uitgebroken en dat het een immense inspanning zal vergen het tij nog te keren. Van de extreme hitte in Canada en de Verenigde Staten waar het kwik opliep tot boven de 50 graden en de recordtemperaturen in de Poolcirkel, tot de hevige regenval die grote delen van Limburg, Duitsland en België onder water liet lopen.

De rampzalige gevolgen van klimaatverandering voor de leefomgeving van de mens zijn over de hele wereld echter al veel langer zichtbaar. In het zuiden van Louisiana verdwijnt bijvoorbeeld elk uur een voetbalveld aan land in zee, land waarop de oorspronkelijke bewoners al eeuwenlang wonen en nu in hoog tempo onleefbaar wordt. Hun huizen verdwijnen er letterlijk in zee. Haast nergens in de Verenigde Staten zijn de gevolgen van de opwarming van de aarde zo duidelijk merkbaar als daar. De Vlaamse journalist Thomas De Graeve trok voor het VRT-programma Terzake naar de moeraslanden van Louisiana en portretteert er de eerste klimaatvluchtelingen van de VS.

Video bovenaan niet te zien? Klik hier.