Klimaatcrisis dwingt Zimbabwaanse meisjes de prostitutie in

Overstromingen en droogtes, die vaker voorkomen door de klimaatcrisis, hebben grote gevolgen voor plattelandsgemeenschappen in Zimbabwe. Omdat oogsten verloren gaan, trekken meer mensen naar de grote stad. Daar belanden meisjes en vrouwen in de prostitutie, meldt Al-Jazeera.

“Ik kwam hier als een babysitter”, vertelt een 16-jarige sekswerker die op haar 14e naar de stad moest verhuizen. Omdat ze te weinig verdiende, maakte ze de overstap naar de prostitutie.

Een andere tiener, Chipo, legt uit dat ze geen alternatief heeft. Als gevolg van de klimaatcrisis is er minder werk op het platteland. Haar geboortedorp werd herhaaldelijk getroffen door plotselinge overstromingen die de gewassen vernielden. “Toen ik in 2020 klaar was met school, ging ik ervan uit dat ik in mijn onderhoud kon voorzien met het planten van sojabonen. Na heftige regen en een overstroming kwam er een eind aan dat project”, vertelt ze.

“De afgelopen drie jaar worden we telkens overstromingen en stormen mee”, aldus Onita Sibanda, die uit het noordwesten van Zimbabwe komt. Volgens haar vertrekken de meeste van haar leeftijdsgenoten naar de stad vanwege de klimaatcrisis.