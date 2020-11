Klimaatcrisis: ’s nachts al warmste 2 november ooit

Het was vannacht warmer dan het ooit in Nederland op 2 november is geweest. In de Bilt bereikte het kwik in de vroege uren al 18,5 graden. Daarmee ging het vorige record voor 2 november aan diggelen (17,4 graden in 2014). Het was de elfde keer dit jaar dat er een warmterecord werd gebroken. Er is dit jaar nog geen dag geweest met een nieuw kouderecord.

Vannacht (!) kwam de temperatuur al boven de eerdere hoogste waarde voor een 2 november in De Bilt. Daarmee is de elfste warmste dag dit jaar een feit.https://t.co/5Cuq5i7qAU pic.twitter.com/lXKgZkBPrL — Datagraver (@Datagraver) November 2, 2020

De NOS meldt:

Slechts twee keer eerder was het warmer in november. Op 3 november 2005 werd het 18,7 graden en op 6 november 2018 werd in De Bilt 19,0 graden gemeten. Met 18,5 graden zijn 1 november 2014 en 7 november 2015 geëvenaard, zegt Weerplaza.

En vandaag wordt het gewoon ff 20 graden, in november, om ons er nog even fijntjes aan te herinneren dat de wereld ook na corona gewoon doorgaat met kapotgaan. pic.twitter.com/H2fkxZFgTd — Aafke Romeijn (@aafkeromeijn) November 2, 2020

2 november, 18 graden. Stem Nederland terug… Naar die koude winters van weleer. ☃️❄️ — Kees Verhoeven (@KeesVee) November 2, 2020

cc-foto: Pepper Mint