Klimaatcrisis: temperatuur op schoolpleinen loopt op tot 60 graden

Tijdens de hittegolf vorig jaar in Australië liepen de temperaturen op schoolpleinen op tot boven de 60 graden Celsius. Dat blijkt uit onderzoek van Western Sydney University.

Behalve door de klimaatcrisis komt dat ook door de inrichting van de schoolpleinen, stellen de onderzoekers. Zo is er vaak geen beschutting. Door het gebruik van asfalt en kunstgras lopen de temperaturen ook verder op dan nodig. Hoofdonderzoeker Sebastian Pfautsch hoopt dat nieuwe scholen in Sydney lering trekken uit de ontwerpfouten van andere scholen, en bijvoorbeeld bomen neerzetten op speelplaatsen.

De extreme hitte in Australië vormt inmiddels een groot gevaar – niet alleen voor ouderen die tijdens hittegolven een grotere kans hebben om te overlijden, maar ook voor kinderen. Zij zweten minder en kunnen daardoor minder makkelijk afkoelen. De overheid van New South Wales heeft twee jaar geleden een half miljard Australische dollar (300 miljoen euro) uitgetrokken om airconditioning te installeren in scholen.