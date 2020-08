Klimaatcrisis zorgt voor andere wijnsmaak en vroegste oogst sinds 1556

Het is bijna vijfhonderd jaar geleden dat Franse wijnboeren zo vroeg moesten beginnen met het oogsten van druiven. De laatste keer dat de oogst zo vroeg in het seizoen was, was in 1556. Dat schrijft The Independent.

In Bourgondië zorgden de hitte en droogte ervoor dat de druiven een maand eerder rijp zijn dan gemiddeld. Dat het record uit 1556 aan diggelen gaat, komt niet helemaal als een verrassing. De afgelopen jaren begint de oogst vroeger dan voorheen: gemiddeld 13 dagen eerder dan voor 1988.

Volgens deskundigen zorgt de klimaatcrisis er ook voor dat de smaak van wijn verandert. Als druiven eerder rijp zijn, bevatten ze minder zuur en meer suiker. Dat leidt tot wijn met een vollere, zachtere en fruitiger smaak met een hoger alcoholpercentage, aldus experts.

cc-foto: waldiwkl