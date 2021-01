Klimaatfittie tussen Greta Thunberg en president Macron

In Parijs werd maandag op initiatief van Frankrijk de One Planet Summit gehouden, een eendaagse internationale – deels virtuele – conferentie over de klimaatcrisis en biodiversiteit. Tijdens de conferentie spraken wereldleiders als de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Chinese vice-premier Han Zheng, de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en VN-secretaris-generaal António Guterres, maar ook premiers als Boris Johnson en Mark Rutte, over zaken als de bescherming van de natuur, ecologische landbouw en de verduurzaming van de voedselproductie. Dit alles onder leiding van de Franse president Emmanuel Macron.

Kanzlerin #Merkel beim #OnePlanetSummit: Deutschland tritt der #HighAmbitionCoalition for Nature and People bei. Wir setzen uns dafür ein, weltweit 30 Prozent der Landes- und Meeresflächen zu schützen. Ich werbe sehr dafür, dass sich auch weitere Staaten einbringen. pic.twitter.com/iLK44KK1nQ — Steffen Seibert (@RegSprecher) January 11, 2021

Ook het verband tussen natuurverwoesting en infectieziekten bij mens en dier, waar in Nederland de Partij voor de Dieren voortdurend op hamert, had plots volop belangstelling vanwege de corona-pandemie die de wereld in haar greep houdt. Om nieuwe epidemieën te voorkomen, is een initiatief genaamd Prezode opgezet, waarin onderzoeksinstituten uit Nederland, Duistland en Frankrijk maar ook Azië, Afrika en Latijns-Amerika samenwerken.

Klimaatactiviste Greta Thunberg stak haar kritiek op de conferentie niet onder stoelen of banken maar zette die zoals gebruikelijk op Twitter. In reactie op een tweet van de organisatie, dat Frankrijk politieke en zakelijke leiders uit de hele wereld mobiliseert om in actie te komen tegen het verdwijnen van biodervisiteit, reageerde de leidster van de klimaatbeweging met een tien keer herhaald “bla bla”.

LIVE from #OnePlanetSummit in Paris:

Bla bla nature

Bla bla important

Bla bla ambitious

Bla bla green investments

Bla bla great opportunity

Bla bla green growth

Bla bla net zero

Bla bla step up our game

Bla bla hope

Bla bla bla…* *locking in decades of further destruction https://t.co/veGb4T7kmr — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 11, 2021

De Franse president Emmanuel Macron was daar niet blij mee. Hij ging tijdens de conferentie in op de kritiek, overigens zonder Greta bij naam te noemen. “Er zijn mensen die zeggen dat dit blabla is. Het zijn mensen die dol zijn op klagen en die maar liever blijven zeggen ‘we gaan allemaal dood en de planeet is verloren’. Maar zaken veranderen niet van de ene op de andere dag. Het maken van internationale afspraken is een lange weg.” Macron stelt dat er op een conferentie als deze wel degelijk vooruitgang wordt geboekt, met duidelijke afspraken over doelen en data. Hij erkende wel dat in de afgelopen tien jaar geen van de eerdere doelstellingen op het gebied van bescherming van de biodiversiteit is gehaald.

Thunberg reageerde dinsdag weer op Macron: “In 2010 ondertekenden onze leiders ‘ambitieuze doelen om dieren in het wild en ecosystemen te beschermen’. Tegen 2021 hebben ze op elk van die punten gefaald. Elke dag kiezen ze ervoor om niet te handelen. In plaats daarvan ondertekenen ze meer ‘ambitieuze’ niet-bindende toekomstige doelen, terwijl ze een beleid voeren dat zoals gewoonlijk de vernietigende bedrijvigheid gewoon toestaat.”

In 2010 our leaders signed "ambitious goals to protect wildlife and ecosystems”. By 2021 they'd failed on every single one. Each day they choose not to act. Instead they sign more “ambitious" non-binding future goals while passing policy locking in destructive business as usual. https://t.co/MSdUoQjx7D — Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 12, 2021

Het is overigens niet voor het eerst dat de twee in aanvaring komen. In september 2019 liet Macron al weten dat hij de eisen van Grunberg “veel te radicaal” vindt. Dat was nadat de klimaatactivist bij de VN een officiële klacht tegen Frankrijk en vier andere landen had ingediend omdat ze hun klimaatbeloftes niet nakomen.

Over het resultaat van de wereldtop in Parijs schrijft de Volkskrant onder meer: