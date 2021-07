Klimaathorror in Italië, extreme hagelbui verandert snelweg in autokerkhof

Geen video? Klik hier.

Een automobilist heeft gefilmd hoe enorme hagelstenen zich door de ruiten van de auto trachten te boren. De scene lijkt rechtstreeks afkomstig uit een horror-film. Extreem noodweer met hagelstenen zo groot als tennisballen heeft maandag toegeslagen in het noorden van Italië. De storm hield huis in het gebied rond Parma. Op beelden is te zien dat op een snelweg honderden auto’s fors beschadigd raakten. De weg werd gedurende enige tijd afgesloten.

Hail storm damaged many cars today in Italy on A1 highway near #Parma https://t.co/JmDIHTdDwu pic.twitter.com/19r3YMlhKV — Giuseppe Locatelli (@locatellicharts) July 26, 2021

