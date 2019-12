Klimaatlied kinderkoor schiet Duitsers in verkeerde keelgat

Een satirisch klimaatlied van een kinderkoor uit Dortmund heeft tot verontwaardiging geleid in Duitsland. Het koor zong een aangepaste versie van de klassieker ‘Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad’. In de nieuwe uitvoering, die werd uitgezonden door de WDR, rijdt oma in een SUV rond en eet ze elke dag kiloknallers uit de bio-industrie. “Mijn oma is een oud milieuzwijn”, concluderen de kinderen aan het eind van elk couplet. Aan het slot van het lied citeren de kinderen bovendien Greta Thunberg, die bij de Verenigde Naties oudere generaties waarschuwde: “We will not let you get away with this.”

Op het eerste gezicht lijkt het een vrolijk liedje (en op het tweede gezicht ook), maar veel boomers reageren desondanks als door een wesp gestoken. De WDR wordt overladen met kritiek van kijkers die zich storen aan deze ‘demonisering’ van bejaarden, meldt Focus. Veel Twitteraars wijzen erop dat hun oma’s juist bijzonder milieubewust zijn, omdat ze maar een keer per week vlees eten, met de fiets boodschappen gaan doen en nooit iets weggooien.

Ach ja. Die Generation, die mit Gemüsenetz einkaufen geht. Die Geschenkpapier noch mal aufbügelt. Die niemals Essen wegschmeißt. Die den Toaster repariert, anstatt einen neuen zu kaufen. Die Klamotten näht, anstatt neue zu kaufen. https://t.co/iHxRCrMFVg — Sophia Maria (@SophiaMariaKa) December 27, 2019

Ook vinden sommige Duitsers dat de omroep misbruik maakt van kinderen om zo een politieke boodschap uit te dragen. De tegenwerping van de WDR dat het satire betreft, kan de boze kijkers niet vermurwen. Daarom heeft de zender besloten om het nummer van zijn site en zijn Facebook-pagina te verwijderen.