Klimaatprotest Extinction Rebellion bij Zuidas tegen macht bedrijfsleven

Honderden klimaatactivisten van de vreedzame actiegroep Extinction Rebellion hebben de kruising van de Gustav Mahlerlaan en Beethovenstraat op de Amsterdamse Zuidas bezet. Ze demonstreren in het zakelijke centrum tegen de grote invloed die bedrijven hebben op het klimaatbeleid. In een verklaring schrijven de activisten:

De Zuidas staat symbool voor de grote invloed van het bedrijfsleven op natuur- en klimaatbeleid. Dat is te veel beïnvloed door bedrijven die er belang bij hebben om de transitie af te zwakken en te vertragen. Het Klimaatakkoord, ontstaan uit het Nederlandse polderoverleg, is daar het belangrijkste voorbeeld van. Maar hetzelfde geldt voor de vrijwel onvoorwaardelijke steun aan KLM. De burger betaalt de rekening. Dat moet anders.

De demonstranten dragen mondkapjes en houden naar eigen zeggen anderhalve meter afstand van elkaar. Donderdag had de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema al aangekondigd dat ze zou optreden tegen het protest. Het Parool meldt:

Er is veel politie aanwezig rondom de demonstratie en er rijden ME-busjes rond. De eerste demonstranten zijn zojuist door de politie weggesleept. Zij zullen ‘bestuurlijk verplaatst‘ worden.

Bestuurlijke verplaatsing is een eufemisme voor het per bus afvoeren van activisten naar een onbekende locatie op ruime afstand van de demonstratieplek. De demonstranten spreken daarom zelf liever van vrijheidsberoving. Vanwege de coronacrisis worden er maximaal twintig demonstranten per bus vervoerd.