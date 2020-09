Klimaatrebellen bezetten Haagse Hofvijver, eisen burgerberaad

Leden van Extinction Rebellion(XR) Nederland hebben in Den Haag actiegevoerd tegen het oeverloos vergaderen en gebrek aan maatregelen om de klimaatcrisis te bezweren. De actievoerders: “Polderen tot het water ons aan de lippen staat? Wij eisen een burgerberaad!”.

Bij de demonstratie waren enkele honderden mensen aanwezig. Zo’n dertig activisten sprongen in het water van de Hofvijver om letterlijk duidelijk te maken dat het spreekwoordelijke water tot aan de lippen staat. Met de actie, waar ook Fridays For Future en Jongeren Milieu Actief aan deelnamen, trapt Extinction Rebellion het nieuwe actieseizoen af. Op Prinsjesdag keren de activisten terug naar het Binnenhof om te protesteren tegen de troonrede. In de tussentijd zullen in Den Haag en Amsterdam acties van burgerlijke ongehoorzaamheid gevoerd worden. De rebellen stellen dat alle acties coronaproof zijn.

In een persverklaring stelt een woordvoerder van Extinction Rebellion:

“Al tientallen jaren worden we gewaarschuwd voor de gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis en nog steeds doet de politiek niet wat nodig is. Tegengehouden door partijpolitiek, de angst om niet herkozen te worden en de lobby van grote bedrijven laat de politiek ons in de steek. Het Nederlandse klimaatakkoord gaat niet ver genoeg en we zijn ondanks de huidige maatregelen onderweg naar een opwarming van 5 tot 6 graden. Ver boven de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Daarom eisen we een burgerberaad voor een eerlijk klimaatbeleid.”

In een toelichting legt de organisatie uit wat zo’n burgerberaad inhoudt en moet opleveren.

In een burgerberaad overleggen burgers uit alle lagen van de samenleving over beleid. Met input van experts en ongehinderd door lobbyisten. Een burgerberaad kan zonder electorale of ideologische overwegingen op de lange termijn gerichte voorstellen doen die weldoordacht en rechtvaardig zijn. Een recent Burgerberaad in Frankrijk heeft stevig klimaatbeleid opgeleverd: Frankrijk neemt het bestrijden van klimaatverandering in de grondwet op, maakt wetten tegen ecocide en investeert 15 miljard euro in het vergroenen van de maatschappij.

Foto’s: Euan Monaghan