KLM houdt hand op bij de staat, schrapt toch duizenden banen

Tijdens zijn toespraak eerder deze week was KLM het enige bedrijf dat Mark Rutte bij naam noemde. De vliegtuigmaatschappij, een van “onze nationale iconen”, heeft net als “de mevrouw van het koffietentje op de hoek, de bloemenkweker, de transportondernemer en de ZZP’er” te lijden onder de coronacrisis, zei de premier.

Het verklaart waarom de regering de portemonnee trekt om het bedrijf met een uitzonderlijk noodpakket door deze moeilijke tijden heen te loodsen. KLM maakt gebruik van de ‘corona-ww’, waarbij de overheid 90 procent van het salaris betaalt van werknemers die door de crisis niets te doen hebben.

De staatssteun weerhoudt de luchtvaartmaatschappij er echter niet van om het kort daarvoor aangekondigde ontslag van duizenden werknemers door te zetten. Tegenover de Volkskrant verklaart een woordvoerder dat KLM nog altijd van zins is om 1500 tot 2000 fte te schrappen. Vakbonden FNV en CNV zijn verbaasd. Vooral kwetsbare oproepkrachten dreigen nu hun inkomen te verliezen.

De regeling was nadrukkelijk ‘ook gericht op de flexwerkers of mensen met een nulurencontract’, zei minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken dinsdag. In een aansluitende brief aan de Tweede Kamer riep het kabinet de bedrijven op ‘werknemers zo veel mogelijk in dienst te houden voor de uren die zij werkten’.