KLM krijgt miljardensteun, geeft topman toch bonus

Air France-KLM, dat nog een toekomst heeft dankzij miljardengaranties die worden opgehoest door Nederlandse en Franse belastingbetalers, keert topman Ben Smith over 2019 een bonus uit van 768.000 euro. Een meerderheid van de aandeelhouders van de vliegtuigmaatschappij heeft daarmee ingestemd.

De Nederlandse staat, die dankzij een dubieuze deal 14 procent van de aandelen in het bedrijf in handen heeft, stemde tegen de bonus. Tegenover de NOS verklaart minister van Financiën Wopke Hoekstra:

Zoals we steeds hebben gezegd: We zitten in een crisis en er is veel belastinggeld nodig om bedrijven en werknemers door deze crisis te loodsen. Dit is daarom niet de tijd voor bonussen voor bestuurders van bedrijven die we moeten steunen.