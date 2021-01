Het personeel van KLM maakt zich grote zorgen over de vele vluchten die zij dagelijks nog maken tussen het Verenigd Koninkrijk en Schiphol. Terwijl premier Rutte dinsdag waarschuwde voor de opkomst van de besmettelijke Britse corona-mutatie, vliegt KLM nog altijd zo’n twintig keer per dag op Groot-Brittannië. De bemanning blijft vaak overnachten, controles op negatieve coronatests bij passagiers ontbreekt vaak.

De vakbond voor cabinepersoneel (VNC) wil op korte termijn in gesprek met KLM. De bond wil zekerheid dat passagiers een negatieve coronatest hebben voor zij aan boord gaan, hier moet strenger op worden gecontroleerd. Ook moet de luchtvaartmaatschappij duidelijk maken hoe KLM van plan is het cabinepersoneel tegen het virus te beschermen. In het AD waarschuwt een medewerker:

Ook wij kunnen het virus in groten getale meebrengen. Ook besmettingen onder bemanning vinden zo nu en dan (te vaak) plaats, maar door trage communicatie en de uitzondering op quarantaineverplichting bij terugkomst in Nederland is het risico om anderen in de tussentijd te besmetten heel groot.

Woensdag riep coalitiepartij D66 het kabinet op de vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk aan banden te leggen. Dit gebeurde tijdens het coronadebat waarin de mogelijkheid van een avondklok werd besproken. Rob Jetten liet weten: ‘Pak die brandhaard rond de vluchten uit het Verenigd Koninkrijk aan, test alle inzittenden aan boord. Wij zeggen: die avondklok, begin er nu niet aan.’