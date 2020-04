KLM trekt bonusverhoging voor topman in na golf van protest

Het noodlijdende KLM ziet er vanaf de bonus voor topman Pieter Elbers te verhogen. Vrijdag werd duidelijk dat de in zwaar weer verkende luchtvaartmaatschappij voorstelde de zogeheten variabele bonus van 75 naar maximaal 100 procent te verhogen. Het plan was des te pijnlijker omdat het bedrijf staatssteun heeft aangevraagd en van duizenden medewerkers de contracten beëindigde.

Zelfs minister van Financiën Wopke Hoekstra uitte kritiek op het voornemen.

In een persverklaring stelt KLM nu:

De Raad van Commissarissen van KLM heeft samen met de CEO besloten om het punt betreffende wijziging van het beloningsbeleid in te trekken en daarmee van de agenda van de aanstaande Aandeelhoudersvergadering af te halen. (…) Pieter Elbers, CEO KLM; “De onrust over deze aanpassing van het lange termijn beloningsbeleid is heel ongelukkig. Ik heb derhalve de KLM Raad van Commissarissen verzocht het punt betreffende aanpassing beloningsbeleid van de agenda te halen voor de AvA. Alle focus van mij, en mijn KLM collega’s is op de continuïteit van de onderneming en het behoud van KLM voor Nederland. Daar moet het over gaan en niet over beloningen. Ik betreur de ontstane onrust zeer.”