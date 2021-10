KNMI: zeespiegelstijging gaat veel harder

Het KNMI heeft de verwachte zeespiegelstijging voor de Nederlandse kust fors naar boven bijgesteld. Dat schrijft het weerinstituut in Klimaatsignaal’21. Als de huidige uitstoot van broeikasgassen onverminderd doorgaat, zal de zeespiegel waarschijnlijk eind deze eeuw een meter hoger zijn. Bij een toename van de uitstoot stijgt de zeespiegel eind deze eeuw ongeveer twee meter, schrijft NU.nl.

“De zeespiegel zal ook in Nederland steeds sneller gaan stijgen. Als delen van de Antarctische IJskap instabiel worden, dan kan die versnelling na 2050 flink toenemen”, waarschuwt het KNMI. Volgens het KNMI zijn de ontwikkelingen niet exclusief voor Nederland. “Wereldwijd is sprake van een versnelling in de zeespiegelstijging, doordat de grote ijskappen in toenemende mate massa verliezen.”

Voor de Unie van Waterschappen is het KNMI-rapport aanleiding om het volgende kabinet op te roepen om prioriteit te geven aan klimaatbeleid. De waterschappen vinden dat Nederland zich beter moet voorbereiden op extreem weer.

Het KNMI schat in dat de zeespiegel tot 1,20 meter stijgt in 2100, dat is 20 centimeter meer dan waarop de plannen uit het Deltaprogramma zijn berekend. Voor het eerst komt een scenario om de hoek waarin een stijging tot 2 meter niet wordt uitgesloten. Ook geeft het KNMI aan te verwachten dat langdurige droogte en extreme hoosbuien vaker gaan voorkomen.

Het KNMI houdt er rekening mee dat Nederland als gevolg van de klimaatcrisis ook te maken krijgt met orkanen. Door de opwarming van het zeewater neemt de kans op extreem krachtige stormen toe. Nu is gedurende het orkaanseizoen (juni-november) bijna 9 procent van alle zware stormen op de Noordzee van oorsprong een orkaan.

cc-foto: Evgeni Tcherkasski