Knokploeg rechts-radicale Bolsonaro valt journalisten aan in Rome

Bodyguards van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro hebben zondag in Rome journalisten aangevallen. De rechts-radicale president was in Italië voor de G20-top. Op straat werd hij aangesproken op zijn coronawanbeleid.

De beveiligers van Bolsonaro koelden hun woede op meegereisde journalisten. Zo kreeg Leonardo Monteiro van TV Globo een stomp in zijn buik, nadat hij de president een vraag stelde. Op beelden is te zien dat de bodyguards zich misdragen.

Violência da polícia italiana e brasileira contra os jornalistas que acompanham Bolsonaro pelas ruas de Roma. Equipes agredidas, meu celular levado por um dos policiais e muita confusão. pic.twitter.com/edYo7Xb1WV — Jamil Chade (@JamilChade) October 31, 2021

Ook Ana Estela De Sousa van de krant Folha de S.Paulo werd het slachtoffer van Bolsonaro’s beveiligers. “In de 20 jaar dat ik bezoeken van presidenten heb verslagen, is zoiets me nog nooit overkomen”, zegt zij. Ze kondigt aan dat ze een klacht zal indienen.

De uiterst rechtse Bolsonaro is niet aanwezig bij de klimaattop die op dit moment plaatsvindt in Glasgow. De Braziliaanse president is een klimaatontkenner die alles op alles zet om het Amazonewoud te vernietigen.