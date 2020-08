Knorr doet in Duitsland discriminerende term ‘zigeunersaus’ in de ban

Levensmiddelenfabrikant Knorr doet in Duitsland de discriminerende naam “zigeunersaus” in de ban. Dat meldt RTL Nieuws. Het product ligt voortaan in de schappen als “paprikasaus op Hongaarse wijze”.

In Nederland verkoopt Knorr geen “zigeunersaus”, maar onder meer concurrent Remia wel. Zij waren niet beschikbaar voor commentaar op vragen van RTL Nieuws. Het is dus niet bekend of zij van plan zijn ook in Nederland de discriminerende naam te wijzigen.

In Duitsland maken Roma en Sinti al langer bezwaar tegen gebruik van de beledigende naam “zigeuner”. ‘Het is goed dat Knorr reageert op de klachten van veel mensen,’ aldus Romani Rose van de Centrale Raad van de Duitse Sinti en Roma.

cc-foto: p.schmelzle