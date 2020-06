Koala’s dreigen nog voor 2050 uit te sterven

Als er niet snel maatregelen worden genomen, zal de laatste in het wild levende koala in New South Wales binnen dertig jaar het loodje leggen. Dat blijkt uit onderzoek dat is gedaan in opdracht van het parlement van de Australische staat, waar naar schatting een derde van alle koala’s leeft.

De opstellers van het onderzoek vinden dat de overheid moet ingrijpen om het leefgebied van de koala’s te beschermen. De bossen waar de koala’s wonen, worden niet alleen bedreigd door houtkap, maar ook door klimaatverandering. Bij bosbranden kwamen afgelopen najaar duizenden koala’s om en werd bijna een kwart van hun leefgebied vernietigd.

Volgens Chris Gambian, directeur van de Nature Conservation Council van New South Wales, maakt het onderzoek duidelijk dat de Australische milieuwetgeving zwaar tekort schiet. “Onder de huidige milieuwetgeving dreigt het meest iconische dier van Australië uit te sterven”, verklaart hij tegenover The Guardian.

De onderzoekscommissie doet 42 voorstellen om de koala’s beter te beschermen. Zo moet er paal en perk worden gesteld aan het kappen van bos voor hout, mijnbouw, de aanleg van wegen en de bouw van nieuwe huizen. Ook vinden de onderzoekers dat er meer werk gemaakt moet worden van corridors die de verschillende gebieden verbinden waar koala’s leven.

cc-foto: skeeze