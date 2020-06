‘Koelsystemen dragen bij aan virusverspreiding in slachthuizen’

De coronavirusuitbraak in het Duitse slachthuis van Tönnies is mede het gevolg van het koelsysteem bij de vleesverwerker. Het gebruikte koelsysteem zorgde ervoor dat ongefilterde lucht met virusdeeltjes kon blijven circuleren in het slachthuis. Dat zegt gezondheidsexpert Martin Exner van de Universiteit van Bonn.

Exner meent dat zijn bevindingen ook ‘grote gevolgen’ kunnen hebben voor slachthuizen in andere landen. Onder meer in Nederland, Frankrijk en de Verenigde Staten blijken abattoirs de bron voor uitbraken met het nieuwe coronavirus.

In slachthuizen wordt de temperatuur laag gehouden: tussen de 6 en 10 graden. Bij het koelen wordt de lucht in de slachterij hergebruikt, zonder dat er frisse lucht van buiten komt. Zo kunnen virusdeeltjes zich over het hele slachthuis verspreiden.

Bij het Tönnies-slachthuis zijn in totaal 1.500 medewerkers besmet geraakt met het virus. Dat heeft ook grote gevolgen voor het gebied rondom het slachthuis, waar nu 640.000 mensen in een ‘softe lockdown’ zitten. Scholen, kinderdagverblijven, cafés, bioscopen en sportscholen zijn weer gesloten.

Ondertussen meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat het aantal coronabesmettingen in Europa voor het eerst in maanden weer stijgt. De VRT bericht dat de WHO onder meer kijkt waarom er zich zoveel besmettingen voordoen in de vleesindustrie.