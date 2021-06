Koffie en chocola worden onbetaalbaar door klimaatcrisis

De klimaatcrisis kan de aanvoer van landbouwproducten als koffie- en cacaobonen ontregelen. Ook de toelevering van sojabonen en palmolie kan in gevaar komen, zo blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit en R2Water Research and Consultancy dat is gepubliceerd in Nature Communications.

Volgens de wetenschappers is meer dan 44 procent van alle landbouwproducten die de EU importeert, kwetsbaar voor klimaatverandering. Extreme hitte en droogte in landen als Brazilië, Indonesië, Vietnam, Thailand, India en Turkije kunnen tot grote problemen leiden.

Als de levering van landbouwproducten stokt, kan dat tot economische schade en sociale onrust leiden, waarschuwen de onderzoekers. Zo importeert de EU nu de helft van alle koffiebonen uit Brazilië en Vietnam.

Een zo mogelijk nog groter probleem vormt de aanvoer van sojabonen, die worden gebruikt als veevoer. Maar liefst 60 procent van alle soja-import komt uit landen die bijzonder kwetsbaar zijn voor extreme droogte.

“Klimaatverandering heeft niet alleen gevolgen voor wat er binnen de grenzen gebeurt”, verklaart onderzoeker Ertug Ercin tegenover The Guardian. “Ons onderzoek laat zien hoe klimaatrampen elders directe gevolgen kunnen hebben voor onze levens.”

Hoogleraar Elizabeth Robinson van de University of Reading wijst erop dat met name mensen met lage inkomens de dupe zullen worden van de voedselschaarste die het gevolg zal zijn van de toenemende droogte. Ze wijst erop dat in 2008 gezinnen met een laag inkomen ook al te lijden hadden tijdens de wereldwijde voedselcrisis.

cc-foto: Oscar Toche